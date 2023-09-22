Загарбники посилюють свої підрозділи на Куп’янському напрямку

Російські війська підсилюють танкові та десантно-штурмові підрозділи на Куп’янському та Лиманському напрямках, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW) із посиланням на заступника начальника Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Миколи Уршаловича.

За повідомленнями, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна протягом 21 вересня, але наразі немає жодних підтверджених наступів. Російський мілблогер повідомив про можливу атаку російських військ у напрямку Петропавлівки та Синьківки, але не вказав їхній результат.

На геолокаційних кадрах поблизу Синьківки було зафіксовано присутність підрозділів 25-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації, що підкреслює наявність російських військ на цьому напрямку.

Також, російські десантні підрозділи (ВДВ) відтіснили українські сили з позицій у лісах на захід від Кремінної протягом останнього тижня, пише ISW із посиланням на слова іншого російського джерела.

У відповідь на це, українські сили продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але на момент повідомлення не було інформації про успіх цих атак.

«Російський мілблогер стверджував, що українські війська відновили раніше втрачені позиції в Новоселівському (14 км на північний захід від Сватового)», — йдеться у звіті.