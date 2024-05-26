Політика

Загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині – Генштаб

26 Травня 2024 17:30
генштаб
Ілюстративне фото / Фото 13 бригада Національної гвардії України “Хартія”

Найбільше боїв від початку цієї доби станом на 16:00 відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники не полишають спроб просуватися на Харківщині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на десять, до 67, повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.
  • На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація.
  • На Лиманському напрямку окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два безуспішних штурми в районі Тернів.
  • На Сіверському напрямку російська авіація вдарила чотирма керованими авіабомбами неподалік Закітного.
  • На Покровському напрямку ще триває шість бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Противник зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки і Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Ситуація контрольована, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам. За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовця вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет.
  • На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. Два КАБи російські терористи скинули у район Костянтинівки.
  • На Придніпровському напрямку, у районі Кринок, відбито ще одну атаку. Загальна їх кількість зросла до чотирьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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