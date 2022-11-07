Економіка

Загарбники мріють запровадити рубль на окупованій території Запорізької області Окупована частина Запорізької області відмовиться від гривні з 1 січня, заявив член “керівництва” області Володимир Рогов. Єдиною валютою на захоплених територіях буде рубль. Зараз гривня там ходимо нарівні з рублем. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал