Економіка

Загарбники мріють запровадити рубль на окупованій території Запорізької області

7 Листопада 2022 11:50
18
запоріжжя

Окупована частина Запорізької області відмовиться від гривні з 1 січня, заявив член “керівництва” області Володимир Рогов.

Єдиною валютою на захоплених територіях буде рубль.

Зараз гривня там ходимо нарівні з рублем.


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