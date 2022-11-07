Загарбники мріють запровадити рубль на окупованій території Запорізької області

Окупована частина Запорізької області відмовиться від гривні з 1 січня, заявив член “керівництва” області Володимир Рогов.
Єдиною валютою на захоплених територіях буде рубль.
Зараз гривня там ходимо нарівні з рублем.
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Окупована частина Запорізької області відмовиться від гривні з 1 січня, заявив член “керівництва” області Володимир Рогов.
Єдиною валютою на захоплених територіях буде рубль.
Зараз гривня там ходимо нарівні з рублем.
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