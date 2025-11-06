Загадковий Флорентійський діамант Габсбургів знайшли у банківському сейфі Канади

Флорентійський діамант, легендарна коштовність Габсбургів, яку вважали зниклою понад сто років, виявився у банківському сейфі в Канаді. Про це повідомила The New York Times з посиланням на родину колишнього австро-угорського імператора Карла І.

Камінь вагою 137 каратів, відомий своїм грушоподібним жовтим блиском і історією, що сягає часів Медічі, вважали втраченим після того, як Карл І у 1918 році вивіз родинні коштовності до Швейцарії. Його нащадки розповіли, що діамант ніколи не зникав — він був перевезений до Канади під час Другої світової війни та понад століття зберігався в банку у Квебеку.

Про місце зберігання знала лише імператриця Зіта, дружина Карла І. Вона наказала тримати цю інформацію в таємниці сто років після смерті чоловіка. Лише тепер, коли обіцянку виконано, родина вирішила розкрити історію коштовності.

«Ми хочемо, щоб Флорентійський діамант виставили у Канаді — країні, яка прихистила нашу сім’ю», — сказав Карл фон Габсбург-Лотаринзький, онук імператора.

Ювелір Крістоф Кьохерт із віденської майстерні A.E. Köchert підтвердив автентичність каменя, заявивши, що його вага, форма та огранювання повністю збігаються з історичними описами.

Після публікації статті віцеканцлер Австрії Андреас Баблер оголосив про початок перевірки, щоб з’ясувати, чи може держава претендувати на право власності на коштовність. Водночас родина Габсбургів запевнила, що не має наміру продавати діамант і планує зберігати його у Канаді як частину історичної спадщини.