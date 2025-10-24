Трамп заявив про припинення торговельних переговорів із Канадою через “фейкову рекламу” з Рейганом

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою після того, як у країні з’явилася реклама із зображенням Рональда Рейгана, який нібито критикує тарифи. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав ролик «фейковим» і звинуватив Канаду у «шахрайстві та втручанні» у рішення Верховного суду США.

«Фонд Рональда Рейгана щойно повідомив, що Канада шахрайськи використала рекламу, у якій Рейган негативно висловлюється про тарифи. Вони зробили це, щоб вплинути на судові рішення. Тарифи є дуже важливими для національної безпеки та економіки США. Всі торговельні переговори з Канадою припиняються», — написав Трамп.

Як повідомляє Politico, рекламний ролик був профінансований урядом провінції Онтаріо та коштував близько 75 млн канадських доларів. У ньому використано архівний аудіозапис виступу Рональда Рейгана 1987 року про «вільну і справедливу торгівлю».

У Фонді Рейгана заявили, що реклама «спотворює зміст промови» й що канадська сторона не отримувала дозволу на її використання. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав США «зберігати конструктивність у діалозі» та заявив, що Канада відкрита до переговорів.

Прем’єр Онтаріо Даг Форд, навпаки, відмовився видаляти відео, стверджуючи, що використаний фрагмент є суспільним надбанням і не змінює позиції Рейгана. Про це повідомило AP News.

Інцидент стався на тлі зростаючої торговельної напруги між Вашингтоном і Оттавою. США вже переглядають низку тарифних угод із сусідами, а припинення переговорів із Канадою може мати наслідки для металургії, автомобільного сектору та агропромисловості.