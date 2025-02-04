Забруднення повітря провокує рак легень навіть у тих, хто ніколи не курив, – дослідження

Забруднене повітря стає головним чинником розвитку раку легень серед людей, які ніколи не курили. За даними дослідження, опублікованого в Lancet Respiratory Medicine, до 70% випадків аденокарциноми, найпоширенішого підтипу хвороби, спричинені саме цим фактором, пише The Guardian.

У 2022 році близько 200 тисяч випадків аденокарциноми були пов’язані з впливом забрудненого повітря, особливо у країнах Східної Азії. Науковці відзначають, що незважаючи на зниження рівня куріння у США та Великій Британії – частка хворих зростає.

Загалом, за рік рак легень діагностували у 2,5 млн людей – 1,6 млн чоловіків та 900 тисяч жінок. При цьому серед чоловіків захворюваність поступово зменшується, тоді як серед жінок – навпаки, зростає.

Дослідники наголошують, що зміни у структурі захворюваності пов’язані з рівнем забруднення повітря та змінами у виробництві сигарет. Вони закликають жінок бути уважнішими до симптомів раку легень, як і до перевірок на рак молочної залози.