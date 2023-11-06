Техно

За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян

6 Листопада 2023 17:49
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Армія дронів

Протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.

“Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати”, – наголосив він.


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