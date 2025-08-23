За сім днів українські безпілотники відвідали чотири об’єкти – звіт “Мадяра”

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді у Telegram опублікував тижневий звіт про операції проєкту «RUSZKIK HAZA» (з угорської – “йдіть додому, росіяни”) проти російських нафтопереробних заводів.

За сім днів українські безпілотники відвідали чотири об’єкти, завдавши значних пошкоджень. Особливо тривалим виявився удар по екс-медведчуківському Новошахтинському НПЗ у Ростовській області — пожежа триває понад 60 годин, тоді як норматив на відновлення роботи підприємства після пошкоджень становить 48 годин.

За словами Мадяра, нічний візит дронів СБС на Новошахтинський завод відбувся в ніч з 20 на 21 серпня силами групи «ГРАФ» та 14-го полку Сил безпілотних систем.

Інші об’єкти, уражені дронами:

14 серпня — Лукойл у Волгограді (колишній Сталінград). За попередньою інформацією, роботу підприємства зупинено.

18 серпня — НПЗ «Дружба» у селі Нікольське, Тамбовська область. Українські підрозділи повідомляють про спроби відновлення роботи протягом 48 годин, підтвердження запуску відсутнє.

21 серпня — НПС «Дружба» у селищі Унеча, Брянська область. Пожежа була локалізована, проте запуск об’єкта очікується лише через п’ять діб.

Командування СБС зазначає, що операції дронів продовжуються, а “Очі та Жало” СБС залишаються ефективним інструментом для ураження російських об’єктів логістики і критичної інфраструктури.