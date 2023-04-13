За сходженням Благодатного вогню в Єрусалимі спостерігатиме 1800 осіб замість 10 тисяч

Церковні лідери заявили, що ізраїльська поліція запровадила надто жорсткі обмеження для православних віруючих, які мають намір відвідати храм Гробу Господнього в Єрусалимі на Великдень.

За їхніми словами, минулого року на церемонії сходження Благодатного вогню у храмі було близько 10 тисяч осіб, цього ж року їх кількість обмежена 1800.

Невдоволення викликане ще й тим, що поліція вирішила розмістити 200 поліцейських безпосередньо у храмі.

Поліція, яка відповідає за безпеку у Східному Єрусалимі, де знаходиться святиня, заявляє, що застосовуючи обмеження, тим самим забезпечує безпеку віруючих.

Протистояння дійшло до того, що деякі представники церкви закликали прочан просто ігнорувати ці обмеження.

“Ми проведемо церемонію та запросимо на неї всіх, хто бажає вклонитися разом з нами”, – заявив у середу архімандрит Елладської православної церкви Матеос Сіопсіс.

На прес-конференції були присутні представники шести християнських конфесій, які керували святинею греко-православною, католицькою, вірменською, коптською, сирійською та ефіопською.

“Ясно висловивши свої наміри, ми дозволяємо владі діяти на свій розсуд. Ми вестимемо служби як завжди, і робитимемо це у мирі”, – додав він.