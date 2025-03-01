За перетин кордону провідники вимагають вже $20 тис

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох чоловіків, які пішки рухалися в бік державного кордону з Румунією на ділянці відділу Герца.

В ході спілкування з затриманими з’ясувалося, що місцевий мешканець зголосився перевести одного чоловіка через кордон за дистанційними вказівками організатора схеми. За таку мандрівку житель Тернополя погодився заплатити 20 тисяч доларів США, повідомляє ДПСУ.

Організатор зміг переконати свого «клієнта», що за ці гроші він стовідсотково потрапить за кордон, не прикладаючи для цього особливих зусиль. Проте, на заваді цим планам стали охоронці кордону.

Відносно нелегального туриста складені матеріали про адміністративне правопорушення. Стосовно організатора незаконного походу, місце знаходження якого встановлюється, та його спільника до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Провідника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.