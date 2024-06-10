Суспільство

За останній місяц в Україні мобілізували стільки ж людей, як за останні пів року, – Костенко
10 Червня 2024 18:31

За останній місяць в Україні значно зросли темпи мобілізації, лише у травні до лав Сил оборони долучилось стільки ж людей, як і за останні пів року.

Про це секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко сказав в інтерв’ю для Radio NV.

“У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці”, — зазначив він і додав, що найбільше мобілізували в травні.

З 18 травня чинності набув оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, це можна зробити онлайн через застосунок “Резерв+”.


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