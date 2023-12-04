За минулу добу окупанти 158 разів обстріляли Запоріжжя

Минулої доби, 3 грудня, російські війська завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір’я та Малі Щербаки”, – зазначив він.

По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П’ятихаток, Кам’янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.