Суспільство

За минулу добу окупанти 158 разів обстріляли Запоріжжя

4 Грудня 2023 09:06
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обстріли, запоріжжя

Минулої доби, 3 грудня, російські війська завдали 158 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір’я та Малі Щербаки”, – зазначив він.

По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П’ятихаток, Кам’янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.


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