За лаштунками Давоса: незаконні звільнення, расизм і сексуальні домагання

Співробітники Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі звинуватили його беззмінного голову Клауса Шваба та інших керівників у расизмі, незаконних звільненнях і сексуальних домаганнях до жінок. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на внутрішні документи організації та бесіди з 80 колишніми і нинішніми співробітниками, які працювали в Давоському форумі з 1980-х до наших днів.

Шість співробітниць ВЕФ розповіли, що їх домагалися старші менеджери. Співрозмовники WSJ стверджують, що жінки на форумі регулярно “піддаються сексуалізації та об’єктивізації” – такий тон, за їхніми словами, “задається на самому верху організації”.

Інші джерела видання заявили, що з домаганнями самого Шваба стикалася практично кожна жінка, яка працювала з ним. Стверджується, що глава ВЕФ постійно робив неприємні коментарі про зовнішність жінок. Зокрема, колишня співробітниця ВЕФ Барбара Ерскін повідомила, що Шваб просив члена ради директорів переконати її схуднути.

Щонайменше шістьох співробітниць було звільнено або вони постраждали іншим чином за те, що завагітніли і пішли в декретну відпустку, пише WSJ.

У якийсь момент Шваб вирішив знизити середній вік персоналу і, виділивши групу співробітників, старших за 50 років, розпорядився “позбутися всіх них”. Начальник відділу кадрів Паоло Галло відмовився виконати розпорядження, вказавши, що для звільнення потрібна вагома причина. Незабаром Шваб звільнив самого Галло, пише видання.

Крім того, група співробітників ВЕФ подала скаргу на те, що менеджери називали темношкірих співробітників “словом на букву Н”. На думку авторів скарги, темношкірих людей також не просували кар’єрними сходами.

Зі свого боку офіційний представник ВЕФ Янн Цопф заявив, що стаття у WSJ “неправильно характеризує Давоський форум, його культуру і колег, включно із засновником”. В організації запевнили, що ВЕФ нетерпимий до утисків і дискримінації, належно реагував на всі подані скарги, а сам Шваб ніколи не загравав зі співробітницями і не вводив вікових обмежень для співробітників.

Наприкінці травня 86-річний Клаус Шваб оголосив про намір залишити посаду виконавчого голови Давоського форуму після більш ніж 50 років перебування на ньому. Як пише WSJ, заяву про звільнення Шваб зробив після того, як висловив видавцю і головному редакторові газети занепокоєння з приводу підготовлюваної публікації про нього.