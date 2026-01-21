Зеленський 22 січня прибуде до Давоса для зустрічі з Трампом — ЗМІ

Президент України у четвер, 22 січня, прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Axios та українського посадовця.

Як пише «Європейська правда», видання Axios повідомило, що Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом у Швейцарії в той час, коли посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

За даними Axios, обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню «мирного плану» США щодо завершення війни в Україні. Сполучені Штати, за інформацією видання, «близькі до угоди» з Україною щодо пунктів цього плану, тоді як Росія досі публічно не погоджувалася на нього.

Axios також зазначає, що саме відсутність згоди Росії з 20-пунктним планом є однією з причин, чому Білий дім не хотів підписувати так званий «план процвітання» для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

Раніше під час виступу на форумі Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, і сказав, що така зустріч запланована на середу. Водночас радник президента України Дмитро Литвин згодом уточнив журналістам, що станом на 17:00 середи президент України перебував у Києві.

20 січня Володимир Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.