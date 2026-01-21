Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським, але президент України перебуває в Києві

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що, на його думку, і правитель РФ Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть укласти угоду щодо війни. Водночас виникли сумніви щодо його слів про заплановану зустріч із Зеленським у середу.

Під час виступу у Давосі Дональд Трамп заявив, що веде переговори з правителем РФ Володимиром Путіним і вважає, що той хоче укласти угоду. Також він сказав, що має справу з президентом України Володимиром Зеленським і, за його словами, український президент також хоче укласти угоду. Окрім цього, Трамп заявив, що планує зустрітися із Зеленським «сьогодні».

Водночас, за інформацією «Європейської правди», є підстави вважати, що президент США міг обмовитися щодо часу зустрічі. За даними видання, зустріч у Давосі можлива, але не в середу.

Реклама

Реклама

Радник президента України Дмитро Литвин згодом уточнив у коментарі журналістам, що станом на 17:00 середи президент України перебував у Києві.

20 січня Володимир Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати. Також він допускав, що може не поїхати до Швейцарії на Всесвітній економічний форум через кризову ситуацію в енергетиці України.