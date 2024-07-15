Суспільство

За кордоном “суттєво” розширили доступ до консульських послуг, – МЗС
15 Липня 2024 16:03
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З 15 липня МЗЧ розширило майже удвічі перелік закордонних дипломатичних установ України, які надають послуги з використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян. Так у 20 країнах додалися 24 установи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Доступ до реєстру отримали посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові та Нідерландах. А також — у Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції та Хорватії. Окрім того, у списку консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.

“Доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу”, — мовиться у повідомленні.

Тепер громадяни України зможуть отримати такі документи:

  • повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).
  • витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).

“Ми робимо найбільше одномоментне розширення географії доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це створює нові можливості для громадян України, які перебувають у цих двадцяти країнах, демонструє їм турботу Української держави”, — заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.


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