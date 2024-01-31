За колишнього голову Верховного Суду Князєва внесли заставу

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона гривень.

Про це пише Центр протидії корупції, передає Еспресо.

Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Князєву із 20 мільйонів грн до 18,168 мільйона, а вже сьогодні за нього внесли ці гроші.

У ЦПК припускають, що гроші не міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо всі його активи арештовані.

Ще два тижні тому колишній голова ВС розлучився з дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Вона пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.