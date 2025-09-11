За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави

Сьогодні, 11 вересня, за колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та ексдепутатку облради Тетяну Крупу внесли заставу в повному обсязі — 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

У відомстві зазначили, що сторона захисту надала документи, які підтверджують внесення всієї суми застави та виконання Крупою процесуальних обов’язків, визначених судом.

У той же день на ексчиновницю одягнули електронний браслет. Крім того, вона здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області.

Крупа просиділа під вартою загалом 11 місяців.

Восени 2024 року тодішню керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 мільйонів доларів у різній валюті лише готівкою.