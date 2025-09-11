        Кримінал

        За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 19:47
        Тетяна Крупа / Фото: Суспільне
        Сьогодні, 11 вересня, за колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та ексдепутатку облради Тетяну Крупу внесли заставу в повному обсязі — 20 мільйонів гривень.

        Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

        У відомстві зазначили, що сторона захисту надала документи, які підтверджують внесення всієї суми застави та виконання Крупою процесуальних обов’язків, визначених судом.

        У той же день на ексчиновницю одягнули електронний браслет. Крім того, вона здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області.

        Крупа просиділа під вартою загалом 11 місяців.

        Восени 2024 року тодішню керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 мільйонів доларів у різній валюті лише готівкою.


