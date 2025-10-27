Справа Тетяни Крупи: НАБУ завершило розслідування щодо екскерівниці Хмельницької МСЕК

Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП завершили досудове розслідування у справі про незаконне збагачення, недекларування та легалізацію коштів колишньою керівницею Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяною Крупою, її чоловіком та сином. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, у 2020–2024 роках очільниця комунального закладу «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» незаконно збагатилася приблизно на 160 мільйонів гривень, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Частину отриманих коштів, за версією слідства, вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого — за допомогою чоловіка — вивезла за кордон і розмістила на рахунках у зарубіжних банках.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства. Після цього справу буде передано до суду.