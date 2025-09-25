На Одещині керівництво “оновленої МСЕК” торгувало фіктивними меддовідками, — СБУ

Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації в “оновленій МСЕК” на Одещині. Затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

Про це повідомили в СБУ.

За суми від 3 тис. доларів ділки оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

“Щоб “штампувати” підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди — головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Задокументовано, як вони отримали “замовлення” від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби”, — розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників схеми, коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки. Під час обшуків виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.