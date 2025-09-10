За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка внесли 9 млн гривень застави

За колишнього голову департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллю Вітюка, внесли понад 9 млн гривень застави. Його підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Про це внесення повної суми застави повідомляє Суспільне з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

2 вересня генералу СБУ та колишньому голові Департаменту кіберзахисту спецслужби Іллі Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідства, у 2023 році Вітюк купив квартиру в Києві за майже 22 мільйони гривень, ціна за яку за документами дорівнювала лише 12,8 мільйона.

У СБУ заявили, що підозра Вітюку — помста НАБУ за те, що Служба безпеки в липні запідозрила в роботі на РФ двох детективів Антикорупційного бюро.

За словами Вітюка, на квартиру вартістю 12,8 мільйона законно заробила його дружина-підприємниця. Вищий антикорупційний суд наклав на Вітюка заставу в понад 9 мільйонів гривень.