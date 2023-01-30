Політика

За добу вбито 490 окупантів

30 Січня 2023 08:13
16
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Дані уточнюються.


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