Політика

За добу Сили оборони збили 4 російських літаки та ліквідували 200 рашистів

15 Вересня 2022 08:57
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Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російської армії в Україні. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 167 (+0) од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів – 215 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 120 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.


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