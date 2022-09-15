За добу Сили оборони збили 4 російських літаки та ліквідували 200 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російської армії в Україні. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2193 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,
- артилерійських систем – 1295 (+5) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 167 (+0) од,
- літаків – 250 (+4) од,
- гелікоптерів – 215 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилаті ракети ‒ 233 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 120 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
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