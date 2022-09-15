Політика

За добу Сили оборони збили 4 російських літаки та ліквідували 200 рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російської армії в Україні. Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,

артилерійських систем – 1295 (+5) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 167 (+0) од,

літаків – 250 (+4) од,

гелікоптерів – 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 120 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються. Поділитися:



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