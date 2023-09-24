За добу сталося понад 20 бойових зіткнень – Генштаб

Українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямі та наступальних дій на Бахмутському напрямку, минулої доби сталося понад 20 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зоні відповідальності ОСГВ «Хортиця» на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки супротивника в районі Білогорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище у районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби українські військові відбили атаки загарбників у районі Авдіївки Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Перемоги Донецької області, де минулої доби зробив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів», – йдеться у звіті.

У Генштабі ЗСУ додали, що на Мелітопольському напрямі Сили оборони України продовжують наступальну операцію, зокрема, в районі Вербового Запорізької області «витісняють супротивника з позицій, що займаються, і закріплюються на досягнутих рубежах».