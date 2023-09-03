За добу російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів – Генштаб

Минулої доби російські війська завдали територією України 2 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з РСЗВ, відбулися 30 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ранковому оперативному зведенні зазначається, що противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Генштаб знову повідомив про продовження наступальної операції українських сил на Мелітопольському напрямі.

Українська авіація та підрозділи ракетних військ та артилерії за добу завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – зенітно-ракетним комплексам противника, повідомляє українське командування. Також стверджується, що було вражено 12 артзасобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів.