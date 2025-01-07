Суспільство

За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, майже половина з них – на Курщині
7 Січня 2025 08:36
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війна
Тренування воїнів 82 ОДШБр / Фото: 82 ОДШБр

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаційних ударів, скинувши 95 КАБів, застосував 2700 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 163 – із РСЗВ.

  • На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.
  • На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.
  • На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.
  • На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька.
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
  • На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.
  • На Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоданилівка.
  • На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.
  • В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
  • На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.
  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

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