За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, майже половина з них – на Курщині

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаційних ударів, скинувши 95 КАБів, застосував 2700 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 163 – із РСЗВ.