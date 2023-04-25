За даними прокуратури Куп’янськ був атакований двома ракетами С-300

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетний удар по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

Повністю зруйновано приміщення місцевого музею. За попередніми даними, загинула одна жінка, ще п‘ятеро людей отримали поранення.

Під завалами перебувають ще мирні мешканці.