Кримінал

За даними прокуратури Куп’янськ був атакований двома ракетами С-300

25 Квітня 2023 10:52
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куп'янськ

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетний удар по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

Повністю зруйновано приміщення місцевого музею. За попередніми даними, загинула одна жінка, ще п‘ятеро людей отримали поранення.

Під завалами перебувають ще мирні мешканці.


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