Політика

За чотири місяці росія втратила п’яту частину Чорноморського флоту — міністр оборони Британії

26 Грудня 2023 14:25
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крим, британія

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що за останні чотири місяці росія втратила 20% свого Чорноморського флоту.

Про це він написав у соцмережі X.

Так він відреагував на знищення російського десантного корабля «Новочеркаськ», який атакували українські військові.

За його словами, це доводить, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються.

Він також зазначив, що зараз домінування росії в Чорному морі «поставлено під сумнів». Шеппс упевнений, що нова коаліція на чолі з Великобританією та Норвегією допомагатиме Україні перемагати на морі.


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