За чотири місяці росія втратила п’яту частину Чорноморського флоту — міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що за останні чотири місяці росія втратила 20% свого Чорноморського флоту.
Про це він написав у соцмережі X.
Так він відреагував на знищення російського десантного корабля «Новочеркаськ», який атакували українські військові.
За його словами, це доводить, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються.
Він також зазначив, що зараз домінування росії в Чорному морі «поставлено під сумнів». Шеппс упевнений, що нова коаліція на чолі з Великобританією та Норвегією допомагатиме Україні перемагати на морі.
This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023
They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.
Russia's dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx