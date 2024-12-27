Азербайджан відмовився прийняти від Чечні допомогу постраждалим у катастрофі літака Embraer

В адміністрації президента Азербайджану заявили, що сім’ї загиблих унаслідок катастрофи літака Azerbaijan Airlines не потребують будь-якої допомоги від влади Чечні. Про це сказало виданню Day.Az джерело в адміністрації глави держави.

26 грудня голова уряду Чечні Хасан Хакімов заявив, що за дорученням Рамзана Кадирова всім сім’ям загиблих і постраждалих у катастрофі нададуть фінансову і “всю іншу допомогу, якої вони потребують”.

“Азербайджан не потребує будь-якої допомоги. Ні держава, ні громадяни не приймуть таку допомогу. Ми надаємо і будемо надавати необхідну допомогу своїм громадянам. Азербайджан вимагає визнання факту, вибачення і виплати відповідних компенсацій”, – сказало у відповідь джерело Day.az в адміністрації президента Азербайджану.

Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу Актау вранці 25 грудня. На борту перебували 67 осіб, зокрема п’ятеро членів екіпажу. Унаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб.

За інформацією Euronews і Reuters, які посилалися на джерела в уряді Азербайджану, причиною аварії стала російська ракета.