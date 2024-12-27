На Житомирщині затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК

СБУ та Нацполіція затримали двох агентів РФ, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК на Житомирщині.

Як розповіли в СБУ, виконавця теракту, 41-річного переселенця з Маріуполя, затримали вже через дві години після злочину. Його спільницю, 23-річну жительку Бердичева, яка виготовила вибухівку, виявили невдовзі після цього.

За даними слідства, вибуховий пристрій з металевими кульками було виготовлено за інструкцією куратора з РФ. Терорист сховав пристрій у пакеті та залишив його біля дверей ТЦК. Підрив було здійснено дистанційно за допомогою мобільного телефону та саморобного детонатора.

Зловмисник заздалегідь встановив приховану камеру, яка транслювала момент вибуху в реальному часі, щоб надати доказ виконання завдання.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався повернутися до Києва рейсовим автобусом. Його спільницю затримали за місцем проживання. У них вилучили телефони та SIM-карти, які містять докази злочину.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.