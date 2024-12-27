СБУ зірвала масштабні диверсії на об’єктах “Укрзалізниці”

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії диверсій на залізничних об’єктах, через які постачаються озброєння та техніка для ЗСУ. У ході спецоперації вдалося викрити та нейтралізувати агентурну мережу російського ГРУ, яка планувала підриви залізничних колій.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Ворожого агента, який готувався здійснити перший теракт, було затримано “на гарячому”. Він розробив саморобний гальмівний пристрій, що мав спричинити сходження з рейок ешелону з боєприпасами.

Для документування диверсії зловмисник встановив навколо залізничного полотна приховані камери, замасковані під пташині гнізда.

СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка готувала масштабні на “Укрзалізниці” / Фото: СБУ

Затриманий агент, мешканець Рівного, був завербований 316-м розвідувальним центром ГРУ РФ, що базується в окупованому Криму. До мережі також входили ще два агенти, які наразі переховуються на півострові.

Організатором мережі є 43-річний Роман Якимчук, а “зв’язковим” — колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, звільнений у 2014 році за корупцію та алкоголізм. Обидва перебувають у розшуку.

Для фінансування операції зловмисники запросили в російської розвідки $100 тисяч, з яких агенту планували передати лише 40%, а решту — привласнити.

Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Якимчуку та Ігнатьєву підозри оголошено заочно.