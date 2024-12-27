Політика

Естонія розпочала військово-морську операцію для захисту підводних кабелів
27 Грудня 2024 12:58
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естонія
Патрульний катер ВМС Естонії Raju / Фото: ВМС Естонії

Естонські військові розпочали операцію в Балтійському морі для захисту підводного енергетичного кабелю Estlink 1, який забезпечує зв’язок між Естонією та Фінляндією.  

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у своєму пості в соцмережі Х. Він наголосив, що будь-яка загроза критичній підводній інфраструктурі в регіоні матиме відповідну реакцію.  

Рішення посилити захист було ухвалено на тлі пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі.

25 грудня фінський оператор Fingrid заявив про пошкодження кабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Раніше, 18 листопада, у Балтійському морі зафіксували пошкодження телекомунікаційних кабелів між Фінляндією та Німеччиною, а також між Литвою та Швецією.  


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