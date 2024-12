Естонія розпочала військово-морську операцію для захисту підводних кабелів

Естонські військові розпочали операцію в Балтійському морі для захисту підводного енергетичного кабелю Estlink 1, який забезпечує зв’язок між Естонією та Фінляндією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у своєму пості в соцмережі Х. Він наголосив, що будь-яка загроза критичній підводній інфраструктурі в регіоні матиме відповідну реакцію.

Рішення посилити захист було ухвалено на тлі пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі.

If there is a threat to the critical undersea infrastructure in our region, there will also be a response.



Estonian Defense Forces @Kaitsevagi have launched a naval operation to protect the EstLink 1 undersea cable.

