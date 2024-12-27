Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від українських військових у вигляді консерви з фронту

Українські військові передали президентові Чехії, Петру Павелу, подарунок з фронту — консерви.

Про це глава держави написав у соцмережі Х

«Україна святкувала вже третє Різдво під час війни. Поки багато з нас насолоджувались святковими моментами в достатку, бійці 10-ї української бригади залишались в окопах, захищаючи свою землю», — написав Павел, зазначивши, що за цей час волонтери «Пам’яті Нації» чули від героїчних людей Донбасу десятки історій, сповнених рішучості продовжувати боротьбу, поки не буде зупинена російська агресія.

Президент Чехії також розповів, що волонтери пообіцяли передати йому вітання від українських воїнів. На етикетці консервів зі свинини, які йому вручили, було написано: «Дякуємо за допомогу Чехії та її народу».

Павел додав фото, на якому він смакує подарунок.

Проєкт «Пам’ять нації», який займається збором спогадів свідків подій ХХ століття в Європі, після початку повномасштабної війни активно підтримує Україну. На сайті проєкту зазначено: «Україна спливає кров’ю. Ми не можемо залишатися байдужими до агресії, з якою стикаються наші друзі, котрі обрали свободу і демократію, як і ми. Ось уже майже три роки ми доставляємо в Україну медичне та захисне обладнання. Наші жилети, шоломи та медичні матеріали рятують життя на передовій».