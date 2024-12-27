Політика

Зеленський поспілкувався із президентом Аргентини 
27 Грудня 2024 20:45
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Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм питання економічної та безпекової співпраці, а також партнерства в рамках МЕРКОСУР.

Про це Зеленський написав у соцмережі X.

“Я висловив подяку за підтримку України, за розуміння наших позицій у боротьбі за свободу та незалежність проти агресії російської диктатури. Ми обговорили напрямки співпраці між Україною та Аргентиною: економіку, безпеку, а також партнерство в межах МЕРКОСУР. Також обговорили нашу взаємодію з ключовими партнерами. Для нас дуже важливо мати такого друга, на якого ми завжди можемо покластися”, – зазначив Зеленський.

У ході розмови він також відзначив успіхи Аргентини в економічних реформах, лібералізації зовнішньої торгівлі та боротьбі з інфляцією. За словами президента, Аргентина показує, що рішучість та воля до змін можуть приносити значні результати в розвитку країни.

“Ми сподіваємося, що Хавʼєр та аргентинський уряд і наступного року продовжать демонструвати таку ж позитивну динаміку. Успіх в одній частині світу приносить користь усім”, – додав він.


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