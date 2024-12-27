Росіяни скинули на Бєлгородську область ще дві авіабомби 

Російські військові літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область, поблизу житлових будинків. Через це евакуйовано понад 150 людей, постраждалих немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Інцидент стався 26 грудня, коли одна з бомб (ФАБ-500) впала біля житлового будинку на вулиці Перемоги в селі Кустове Яковлєвського міського округу. Евакуація була проведена, а вибухівка має бути знищена сьогодні, 29 грудня. Також одна авіабомба впала поряд з житловим будинком у селі Пушкарне. Мешканці цих сіл не постраждали.

За інформацією ASTRA, у 2024 році стало відомо щонайменше про 165 випадків скидання авіабомб ФАБ на території Росії та окупованих Росією частинах України.