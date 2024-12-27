Суспільство

Росіяни скинули на Бєлгородську область ще дві авіабомби 
27 Грудня 2024 20:50
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Бєлгород
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські військові літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область, поблизу житлових будинків. Через це евакуйовано понад 150 людей, постраждалих немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Інцидент стався 26 грудня, коли одна з бомб (ФАБ-500) впала біля житлового будинку на вулиці Перемоги в селі Кустове Яковлєвського міського округу. Евакуація була проведена, а вибухівка має бути знищена сьогодні, 29 грудня. Також одна авіабомба впала поряд з житловим будинком у селі Пушкарне. Мешканці цих сіл не постраждали.

За інформацією ASTRA, у 2024 році стало відомо щонайменше про 165 випадків скидання авіабомб ФАБ на території Росії та окупованих Росією частинах України.


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