На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждала жінка

У селищі Комишани на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

65-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, перебуваючи у своєму будинку під час атаки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Також в ОВА повідомили, що медичної допомоги потребував 35-річний чоловік, який постраждав 20 грудня під час удару російського дрона в селі Бургунка. У постраждалого діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів.