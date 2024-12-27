Суспільство

На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждала жінка
27 Грудня 2024 17:58
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атаки ворога, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У селищі Комишани на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

65-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, перебуваючи у своєму будинку під час атаки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Також в ОВА повідомили, що медичної допомоги потребував 35-річний чоловік, який постраждав 20 грудня під час удару російського дрона в селі Бургунка. У постраждалого діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Наразі він знаходиться під наглядом лікарів.


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