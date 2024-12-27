Кримінал

Директора департаменту КМДА викрили у підробці інвалідності для ухилення від мобілізації
27 Грудня 2024 15:21
читать на русском →
корупція, сбу
Руслан Світлий / Вікіпедія

Правоохоронні органи викрили масштабну аферу в Київській міській державній адміністрації. За даними слідства, директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий незаконно оформив собі другу групу інвалідності на основі фальшивих медичних документів.

Про це повідомляють СБУ, столична поліція, Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, у 2022 році посадовець подав до районної МСЕК Києва підроблені медичні довідки та виписки, які нібито підтверджували його перебування на стаціонарному лікуванні. Це дозволило йому не лише отримати “бронь” від військової служби, але й незаконно привласнити майже 300 тисяч гривень соціальних виплат.

Чиновнику вже оголошено підозру за статтями про підробку документів та шахрайство (ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). 

Слідство триває. Правоохоронці проводять комплексне розслідування для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Грудня 2024 19:39

У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв
27 Грудня 2024 16:31

На Закарпатті запобігли незаконному перетину кордону: затримано шістьох “човнярів”
27 Грудня 2024 15:21

Директора департаменту КМДА викрили у підробці інвалідності для ухилення від мобілізації
27 Грудня 2024 13:21

Росія активно нарощує виробництво “шахедів”, – CNN
27 Грудня 2024 12:16

Чи вірять українці у здатність Трампа закінчити війну: опитування
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки