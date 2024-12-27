Директора департаменту КМДА викрили у підробці інвалідності для ухилення від мобілізації

Правоохоронні органи викрили масштабну аферу в Київській міській державній адміністрації. За даними слідства, директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий незаконно оформив собі другу групу інвалідності на основі фальшивих медичних документів.

Про це повідомляють СБУ, столична поліція, Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, у 2022 році посадовець подав до районної МСЕК Києва підроблені медичні довідки та виписки, які нібито підтверджували його перебування на стаціонарному лікуванні. Це дозволило йому не лише отримати “бронь” від військової служби, але й незаконно привласнити майже 300 тисяч гривень соціальних виплат.

Чиновнику вже оголошено підозру за статтями про підробку документів та шахрайство (ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Слідство триває. Правоохоронці проводять комплексне розслідування для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.