Суспільство

Утримання російських військовополонених обійшлося Україні в 294,2 млн грн
27 Грудня 2024 16:54
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полонені
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На утримання російських військовополонених у чотирьох спеціалізованих таборах Україна витратила 294,2 млн грн із початку повномасштабного вторгнення. 

Про це поінформувала Рахункова палата.

З березня 2022 року до червня 2024 року Міністерство юстиції створило чотири табори для утримання військовополонених. Також було організовано їх розміщення, охорону та медичне забезпечення на понад 50 ділянках, обладнаних у пенітенціарних установах.

“На ці потреби безпосередньо виділили 294,2 млн грн”, — зазначили в повідомленні.

Значну підтримку для забезпечення належних умов утримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, серед яких Міжнародний комітет Червоного Хреста.

На початку широкомасштабної війни спеціальної інфраструктури для утримання військовополонених не існувало. Уряд України в умовах обмежених ресурсів створив систему їх утримання під управлінням Міністерства юстиції.

Україна гарантує російським військовополоненим:

  • Безпеку.
  • Належні умови розміщення.
  • Медичну допомогу.
  • Право на працю.
  • Інші гуманітарні права відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

У Рахунковій палаті підкреслили, що зростання кількості полонених вимагає подальшого вдосконалення системи утримання.


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