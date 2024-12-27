Зеленський про участь КНДР у війні: Китай має втрутитися

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювалася ситуація на фронті. Глава держави наголосив, що якщо Китай дійсно підтримує позицію щодо недопущення розширення війни, він має вплинути на дії Північної Кореї.

Про це Зеленський написав в соцмережах.

“Сьогодні провів засідання Ставки. Окрему доповідь представив головком Сирський щодо ситуації на фронті. Найжорсткіші бойові дії тривають на Донецькому напрямку, а також у Запорізькій, Херсонській областях і на Харківщині. Обговорили також ситуацію в Курській області, де зафіксовано участь північнокорейських військових.

Втрати серед північнокорейців значні. Ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі демонструють повну байдужість до їхнього виживання. Більше того, є факти, що росіяни добивають поранених корейців, щоб не дозволити нам захопити їх у полон. В штурми вони йдуть практично без захисту.

Сьогодні надійшли повідомлення, що нашим військовим вдалося взяти в полон кількох північнокорейських солдатів. Однак через важкі поранення їх не вдалося врятувати. Це яскравий приклад того абсурду, на який здатні диктаторські режими.

Корейський народ не повинен втрачати своїх людей у війнах в Європі. Ця ситуація вимагає втручання сусідніх країн, зокрема Китаю. Якщо Китай справді підтримує тезу про недопущення розширення війни, то він має використати свій вплив на Пхеньян”.