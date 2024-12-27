Росіяни залучили 40 українських дітей до “Юнармії” в окупованому Бердянську – Лубінець

Російські окупанти залучили 40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянська до “Юнармії” – організації, яка пропагує ідеологію російської агресії.

Про це він написав у Facebook.

За словами Лубінця, окупанти змусили дітей складати “присягу на вірність” Росії, обіцяти захищати її інтереси та плекавти патріотизм. Після цього їх навчають основам вогневої та тактичної підготовки, а також керуванню дронами.

Омбудсман наголосив, що Росія використовує такі організації для примусового переучення українських дітей, позбавляючи їх національної ідентичності та готуючи до участі у війні проти України. Це порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, згідно з якими дітям, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, гарантовано захист від насильства та залучення до військових формувань.

Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, зокрема, посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до російських злочинів.