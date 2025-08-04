У Бердянську внаслідок вибуху знеструмлено ремонтну базу окупантів, — ЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух на електропідстанції, яка живила промислові обʼєкти, перетворені росіянами на ремонтну базу. За даними ЗМІ з посиланням на розвідку, об’єкт знеструмлений, зокрема й склад військової техніки окупантів.

Про це пише “Бабель” з посиланням на джерела в розвідці.

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Увечері 3 серпня на одній з електропідстанцій Бердянська стався вибух. Об’єкт забезпечував електроенергією промислові цехи колишнього заводу “Бердянські жниварки”, які після окупації росіяни переобладнали під ремонтну базу, склад зброї та казарму.

Про вибух першими повідомили місцеві жителі у соцмережах. Очевидці вказували на пожежу та перебої з електропостачанням у прилеглих районах. Через вибух і пожежу трансформаторна підстанція вийшла з ладу.