На Закарпатті запобігли незаконному перетину кордону: затримано шістьох “човнярів”

Прикордонники Закарпаття викрили спробу нелегального перетину українсько-угорського кордону через річку Тиса. Шестеро чоловіків намагалися дістатися Угорщини на гумовому човні, заплативши “переправникам” по 15 тисяч доларів кожен.

Про це повідомляє ДПСУ.

Операція із затримання відбулася 26 грудня. Правоохоронці зупинили порушників за 20 метрів до державного кордону. Троє із затриманих спробували втекти, проте їх вдалося зупинити за допомогою службового собаки.

На всіх порушників складено адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору прикордонній службі. Правоохоронці проводять розслідування для встановлення організаторів незаконної схеми переправлення через кордон.