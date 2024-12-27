Американські чиновники, які побажали залишитися анонімними, заявляють, що у разі активізації наступу Росії з початку наступного року українським силам доведеться залишити Курську область до весни 2025 року, інакше вони ризикують опинитися в оточенні.

Як повідомляє Bloomberg, наразі Україна вже втратила майже половину територій, які раніше вдалося зайняти в Курській області, і протягом найближчих місяців може втратити решту. Це суттєво ускладнить позиції Києва в потенційних переговорах з Москвою про припинення вогню.

Українські війська стикаються з нестачею ресурсів і людської сили, а також з невизначеністю щодо подальших поставок зброї та техніки від США та союзників. Один із чиновників зазначив, що, попри складні умови, українцям вдалося утримати позиції під Курськом довше, ніж очікувалося, завдяки рішенню Вашингтона дозволити Києву використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів по території Росії.

Інший посадовець зауважив, що утримання Курська ніколи не було стратегічною метою України. Таким чином, навіть у разі відступу це може бути подано як тактичний маневр. За словами кількох американських чиновників, є надія, що президент Володимир Зеленський ухвалить рішення про відхід із Курської області вчасно, щоб уникнути великих втрат серед українських військових.

Незважаючи на можливість відступу, бої в регіоні завдали серйозних втрат як російським, так і північнокорейським військам. За словами Джона Кірбі, речника Ради нацбезпеки США, північнокорейські військові, які підтримують російську армію, брали участь у масованих атаках на українські позиції в Курську, що призвело до загибелі та поранення понад тисячі людей лише за останній тиждень.

Якщо Росія розпочне масштабний контрнаступ, її сили, ймовірно, зосередяться на ключових дорогах і містах, щоб змусити Україну залишити регіон. Також існує ймовірність, що Москва може отримати додаткові підкріплення з Північної Кореї у вигляді ще 8000 солдатів, хоча ця цифра не виключає можливих похибок у розвідданих.