У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв

Національний музей історії України у Другій світовій війні здійснив демонтаж радянських символів, зокрема літер, що позначали назви міст, та зображень медалі “Золота Зірка”, на Алеї міст-героїв у Києві.

Про це музей повідомив у facebook.

“Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження та підготували “Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей “Золота Зірка” і текстових написів”. На основі цих висновків було ухвалено рішення про демонтаж і необхідність реставрації”, – йдеться в публікації.

Знесли літери, що утворювали назви міст Москва, Мінськ та Новоросійськ.

У музеї зазначили, що термін “Місто-герой” був затверджений у СРСР у 1965 році, і першими містами, що отримали це звання, стали Ленінград (тепер Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (тоді Сталінград), Київ, Москва, а також Брестська фортеця. Керч і Новоросійськ стали містами-героями у 1973 році, Мінськ – у 1974.

“Варто зазначити, що для присвоєння звання “Місто-герой” не було визначено чітких критеріїв, і рішення ухвалювалися на основі ідеологічних міркувань, щоб підтримати міф про “Велику Вітчизняну війну”, – підкреслюють у музеї.