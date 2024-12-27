Політика

Проти засновника “Грузинської мрії” ввели ввели санкції 
27 Грудня 2024 18:55
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грузія, санкції, сша
Бідзіни Іванішвілі / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати запровадили санкції проти засновника та лідера правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі. 

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Вашингтон оголосив Іванішвілі персоною нон ґрата через його роль у підриві демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії.

У Держдепартаменті зазначили, що його дії, а також політика “Грузинської мрії” завдали шкоди демократичним інституціям країни, обмежили права та свободи громадян і ускладнили реалізацію євроатлантичного курсу, підтримуваного більшістю грузинського народу та закріпленого в конституції. Такі дії зробили Грузію вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% її території.

США також засудили участь Іванішвілі в репресіях проти протестувальників, журналістів, правозахисників і опозиційних лідерів. Уряд США заявив про намір домагатися справедливості для постраждалих від цих дій.

Бідзіна Іванішвілі потрапив під санкції згідно з Указом Президента США № 14024, який стосується осіб, що сприяють або беруть участь у діях, які підривають демократичні процеси або інститути, як у США, так і за їх межами, зокрема на користь російського уряду.


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