Політика

Словаччина виразила готовність стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною
27 Грудня 2024 20:41
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Словаччина, україна
Прапор Словаччини / Фото з відкритих джерел

26 грудня міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія готова активно підтримувати мирні переговори між Росією та Україною.

Про це повідомляє STVR.

“Словаччина завжди виступала за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи. Зокрема, я брав участь у мирному саміті в Швейцарії цього року. Усі учасники погодились з нашою позицією, що подальші переговори повинні включати усі сторони, в тому числі й Росію”, — підкреслив Бланар.

Він додав, що підготовка до наступного саміту проходитиме на різних рівнях, а Словаччина неодноразово пропонувала свою територію як майданчик для таких переговорів.

“Ми сприймаємо заяву російського президента, який визнав можливість проведення частини мирних переговорів у Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого завершення війни, кровопролиття та руйнувань”, — зазначив міністр.

Бланар також повідомив, що словацький уряд обговорював це питання з українськими партнерами під час міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.


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