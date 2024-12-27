Політика

Шольц поділився баченням позиції Трампа щодо завершення війни в Україні
27 Грудня 2024 18:34
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Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поділився своєю думкою щодо позиції обраного президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни в Україні.

В інтерв’ю німецькому виданню t-online, опублікованому 27 грудня, Шольц зазначив, що Трамп вважає припинення війни можливим лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Канцлер переконаний, що обраний президент США поділяє це бачення.

“Трамп хоче припинення війни. І я маю враження, що він, як і ми, розуміє: досягти цього можна лише тоді, коли Україна матиме міцну військову позицію”, – заявив Шольц.

Канцлер висловив упевненість у можливості скоординованої політики між США, Європою та Німеччиною щодо України. Він наголосив, що просте припинення вогню не забезпечить стійкого миру, а також підкреслив важливість підходу “нічого про Україну без України”. Шольц розповів, що вже двічі розмовляв з Трампом і вони погодилися щодо необхідності тісної координації між США та Європою. На його думку, гарантії безпеки для України стануть ключовим питанням, у вирішенні якого Німеччина відіграватиме важливу роль.

Як зазначають ЗМІ, Трамп неофіційно дав зрозуміти Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України. Водночас публічно він запевнив, що у спробах врегулювати конфлікт “не покине Україну”.


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