Політика

Шольц назвав “егоїстичною” пропозицію Трампа отримати від України рідкоземельні метали
4 Лютого 2025 11:40
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: AP
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею президента США Дональда Трампа, яка передбачає надсилання Україні американської допомоги в обмін на рідкоземельні метали, пише Tagesschau

За словами Шольца, було б дуже “егоїстично і егоцентрично” використовувати ресурси України для фінансування оборони країни. Він вважає, що ці ресурси слід використовувати для фінансування відновлення країни після війни. 

“Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього”, – заявив канцлер. 

Джерело Financial Times з оточення Володимира Зеленського розповіло, що пропозиція Трампа, “схоже, відповідає” “плану перемоги”, який президент України представив восени. Влада України запропонувала в ньому “особливі умови” співпраці щодо ключових природних ресурсів. 


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