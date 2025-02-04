Шольц назвав “егоїстичною” пропозицію Трампа отримати від України рідкоземельні метали

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею президента США Дональда Трампа, яка передбачає надсилання Україні американської допомоги в обмін на рідкоземельні метали, пише Tagesschau.

За словами Шольца, було б дуже “егоїстично і егоцентрично” використовувати ресурси України для фінансування оборони країни. Він вважає, що ці ресурси слід використовувати для фінансування відновлення країни після війни.

“Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього”, – заявив канцлер.

Джерело Financial Times з оточення Володимира Зеленського розповіло, що пропозиція Трампа, “схоже, відповідає” “плану перемоги”, який президент України представив восени. Влада України запропонувала в ньому “особливі умови” співпраці щодо ключових природних ресурсів.