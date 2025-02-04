Пропозиція США щодо рідкоземельних металів, схоже, відповідає стратегії Зеленського, – FT

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що хотів би укласти угоду, що надає США доступ до рідкоземельних ресурсів України в обмін на продовження військової та економічної допомоги Києву.

Ця пропозиція, напевно, відповідає стратегії, яку Україна розробляє для поглиблення зв’язків з адміністрацією Трампа, надаючи США доступ до найважливіших мінералів, які використовуються у високотехнологічних галузях, пише The Financial Times.

Людина, близька до Зеленського, сказала FT, що висловлювання Трампа “схоже, узгоджуються з “планом перемоги”, представленим йому восени”. За його словами, Україна запропонувала Трампу “особливі умови” співпраці щодо ключових ресурсів, наголосивши на необхідності їхнього захисту від Росії та Ірану.

Зеленський представив план Трампу у вересні минулого року під час передвиборчої кампанії у США. Він охоплює обмін найважливішими природними ресурсами із західними партнерами, заміну американських військ у Європі на українські та надання Трампу повноважень із перевірки інвестицій для блокування китайських ділових інтересів в Україні.

Україна володіє величезними запасами титану, залізної руди і вугілля. Також в Україні є близько 500 000 тонн літію, загальна вартість яких оцінюється в десятки трильйонів доларів.

“Контроль над мінеральними ресурсами став частиною війни”, – каже колишній голова державного агентства України з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. За його словами, країна бореться не тільки за територію, “а й за право управляти своїм стратегічним багатством, що може стати вирішальним фактором у її відновленні”.