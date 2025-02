Трамп зазіхнув на рідкоземельні метали України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

Про це повідомило AFP News Agency.

“Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали”, – заявив Трамп, слова якого цитує AFP.

#UPDATE "We're looking to do a deal with Ukraine, where they're going to secure what we're giving them with their rare earths and other things," Trump said during an exchange with reporters in the Oval Office. pic.twitter.com/DJtVCEe0p8