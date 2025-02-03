Політика

Трамп зазіхнув на рідкоземельні метали України
3 Лютого 2025 21:27
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Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, 3 лютого 2025 / Фото AFP
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, 3 лютого 2025 / Фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

Про це повідомило AFP News Agency.

“Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали”, – заявив Трамп, слова якого цитує AFP.

Також він зазначив, що в питаннях мирного врегулювання війни в Україні досягнуто “великого прогресу”, однак деталей не навів.


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